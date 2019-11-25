MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig’de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde ilk maçına çıkan Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip ligde dört maç sonra puan almayı başarırken haftayı 12 puanla 16. sırada noktaladı.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Konuk ekip ise uzun süre üstün götürdüğü maçta üç puanı koruyamazken 12. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Maçta Gaziantep’in golü 37’de Papy Djilobodji’den gelirken Antalyaspor’a beraberliği getiren gol ise 84’te Nazım Sangare’den geldi.

Bu sezon tüm maçlarda gol yiyen tek takım konumunda bulunan Gaziantep FK, gelecek hafta Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak. Antalyaspor ise Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Hamza Hamzaoğlu geldi, Gençlerbirliği`ne güneş doğdu! Teknik direktör Hamzaoğlu göreve geldikten sonra Süper Lig`de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği, küme düşme hattından çıktı. İlgili Haberi Oku