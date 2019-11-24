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Yılın atleti ödülleri sahiplerini buldu!
Atletizm

Yılın atleti ödülleri sahiplerini buldu!

IAAF, yılın atleti ödüllerini verdi. Erkeklerde Eliud Kipchoge, kadınlarda Dalilah Muhammed yılın atleti seçildi.

24 Kasım 2019 00:10

IAAF tarafından verilen “Yılın Atleti Ödülü”ne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise ABD’li Dalilah Muhammed layık görüldü. Monako’da düzenlenen törende, “Yılın Atleti Ödülü”nü kazanan atletler açıklandı.

İki kez üst üste yılın en iyisi seçilen 35 yaşındaki Eliud Kipchoge, Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen 42 kilometrelik maratonu 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde tamamlamış, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçmişti.

29 yaşındaki ABD’li atlet Dalilah Muhammed ise, Katar’da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide 2 rekor kırıp dünya şampiyonu olmuştu. Yükselen yıldızlar kategorisinde, kadınlarda 18 yaşındaki Ukraynalı Yaroslava Mahuch, erkeklerde ise 19 yaşındaki Etiyopyalı Selemon Barega ödülün sahibi oldu. 23 Kasım 2019 Türkiye Kadın Curling Milli Takımı`ndan Avrupa`da tarihi başarı! Avrupa Şampiyonası`nda B klasmanı finalinde İtalya`ya 5-2 yenilerek gümüş madalya alan milliler, final yükselme başarısıyla gelecek yıl World Qualification Event`te yer alma hakkı elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:10 | 24 Kasım 2019
atletizm Dalilah Muhammed Eliud Kipchoge IAAF
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