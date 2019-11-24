Yeni Malatyaspor Fenerbahçe özet! FB zorlu deplasmanda umduğunu bulamadı (MAÇ ÖZETİ)

BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. . Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan 20 puanlı Fenerbahçe, kazanarak haftayı Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın önünde 2. sırada noktalamak istiyordu ancak Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalarak hayal kırıklılığına uğradı. Maçın 39’uncu dakikasında Malatya’nın golü VAR ile tespit edilen faul gerekçesiyle iptal edildi. 45+7’de Fenerbahçe lehine VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı. 45+9’da penaltıyı Farnolle kurtardı.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE ÖZET

RIDVAN DİLMEN YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, “Hakem maçın önüne geçiyor, VAR maçın önüne geçiyor. Bakıyorsun faul yok, faul veriyor. Serdar Aziz'in Jahovic'e dirseği var, sarı kart. Oyuncu kafasıyla vuruyor, el veriyor. Bir ofsayt pozisyonu var. Kalecinin ayağı kırılabilir, oyuncunun ayağı kırılabilir. Yardımcılar tembelleşti. Hiç kaldırmana gerek yok, kaldırma zaten ofsaytı veriyorlar VAR'dan. Neyi seyrediyorsun sen? Çok açık ofsayt. İş arayan insanlar biraz eğitim yapsınlar, yardımcı hakemlik yapsınlar. Ellerini alçıya alsalar da olur, taç olur kaldırmaz, ofsayt olur kaldırmaz…” diyerek hakemlerin performansını eleştirdi.

‘VAR niye var? Bunu görmek için var…'

Dilmen ayrıca, “Penaltı pozisyonunda Moses vurduktan sonra top auta gitse, VAR'a gidilmeyecek. Top oyunda kaldığı için Öğretmenoğlu penaltıyı verdi. Kaleci kontrolsüz geliyor, Moses daha çabuk gidip kafayı vuruyor. Top auta gitse de ver o zaman penaltıyı. Penaltıda kalecinin iki ayağı da çizgiye basmıyordu. VAR niye var? Bunu görmek için var” ifadeleriyle devre sonundaki penaltıyı değerlendirirken Yeni Malatyaspor'un VAR'la iptal edilen golü hakkında da şöyle konuştu:

‘Korner başına bela açtı!'

“Altay'ın elinden kaçırdığı pozisyonun başlangıcı ofsayt. Gol olsa bakacaklardı, korner oldu bakmadılar. Korner de geldi başına bela açtı. Demek ki kornere gidene de bakacaksın. Malatyaspor'un ağları bulan topunda ilk bakışta faul olduğunu görmedim ama al geri, ver ileri, Jahovic'in müdahalesini ve alttan Chebake'nin hamlesini gördüm. Top sarı, Fenerbahçe'deki oyuncular da sapsarı, sarı ayakkabı giyenler de var. O ayakkabından ayırt edemezsin. Göremezsin kardeşim, göremezsin” dedi.