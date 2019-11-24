Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB’de sakatlık sıkıntısı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Vedat Muric ve Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Isla forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor da ise Sergen Yalçın’ın cezası devam ediyor. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan maç 24 Kasım Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1’den naklen yayınlanacak.

FENERBHÇE’DE ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11’de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muric de Malatya’da olmayacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muric, sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek.

Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.