Tek gol yetti! Menemenspor’un yükselişi Balıkesirspor karşısında da sürdü

TFF 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 1-0 yendi.
TFF 1’nci Lig´de milli aradan önce deplasmanda İstanbulspor´u 2-1 yenerek tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor, zirve adaylarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor evinde tek golle geçerek, Play-Off potasına yerleşti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 84’üncü dakikasında ağları havalandıran Ali Özgün, İzmir ekibine 3 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Menemenspor puanını 20 yapıp 5’inci sıraya çıktı, Balıkesirspor 18 puanda kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Kemal Elmas
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac (Dk. 45 4 Semih Ceylan), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90 1 Olatunbosun) Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk. 75 Ali Özgün) Murat Erdemir, Ali Keten, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil (Dk. 75 Batuhan İşçiler), Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 65 Aly Malle) Serdar Güncü, Hodzic (Dk. 85 Ezeh) Glumac, İbrahim Halil Çolak
Gol: Dk. 84 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Hüseyin Çolak, Dk. 81 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 60 Sezer Özmen (Yedek kulübesinde) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
17′ Ali Keten´in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Hüseyin´in kafa vuruşunda top üst direğin dibinden dışarı gitti.
44′ Soldan Mehmet Boztepe çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutunda sonuç çıkmadı.
61′ Sağdan Okan´ın ortasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Otto´nun şutunda kaleci Selmani mutlak gole için vermedi.
65′ Muhammed Ali´nin sağdan ortasında altı pasın içinde Murat Erdemir´in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
66′ Mehmet Boztepe´nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
GOL! 84′ Menemenspor öne geçti. Ercan´ın savunmadan ileriye gönderdiği topu iyi takip eden Ali Özgün ceza alanı içinde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.