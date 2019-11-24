Söylemiştik haklı çıktık!

Beşiktaş zorlu Konya deplasmanından çok kritik 3 puan alarak çıkışını sürdürdü ve “Şampiyonlukta biz de varız, kimse bizi yok sayamaz” dedi. Beşiktaş’ı şöyle değerlendirmek lazım, Burak'lı ve Burak'sız… Geldiği günden beri bazı taraftarların onu istememesine rağmen onlara nazire yapar gibi Beşiktaş'ı kurtarmaya devam ediyor. Oynadığı sürede Beşiktaş'ı hep zirvede tuttu. Konya'da da klasını ve golcülüğünü konuşturup üç puanı getirdi.

Beşiktaş’taki en önemli sorun kanatların yeteri şekilde çalışmaması, Quaresma ve Babel gibi skor üreten oyuncuların olmayışı. Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaksa golleri sadece Burak atmamalı. Ljajic, Diaby gibi isimler de skor katkısı vermeli. Ljajic, bir Talisca gibi olmak zorunda. Sorumluluk alıp oyuna ağırlığını koymalı.

Bütün akınları başlatan, takımı pozisyona sokan isim olup ikinci bir santrfor gibi oynamalı. Dün yine yokları oynadı. Böyle giderse forma bulamaz. Atiba yaşına rağmen yine mücadelesiyle rakibin baskısını kırdı.

Elneny de Atiba'ya ayak uydurunca Beşiktaş, orta sahayı ele geçirdi. Defansta Vida ile Ruiz'in uyumu, üstüne de Karius'un formu sayesinde çok az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik yine.

Sezon başından beri yazıyorum. Abdullah Avcı çok iyi bir hoca ve çok iyi bir ekibe sahip. Beşiktaş'taki sakatlıklar ve yapılmayan transferler takımın kötü sonuçlar almasına neden oldu.

Ama her zaman söyledik, sorun Abdullah Hoca'da değil dedik. Şimdi haklı olduğumuz ortaya çıktı. Beşiktaş taraftarı, başkanı ve yönetimi Avcı'ya sonuna kadar destek vermeli. Devre arasında yapılacak takviyelerle, bu takım şampiyonluğa oynar.

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