Rıdvan Dilmen’den çarpıcı sözler: ‘İş arayan insanlar…

BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, “Hakem maçın önüne geçiyor, VAR maçın önüne geçiyor. Bakıyorsun faul yok, faul veriyor. Serdar Aziz’in Jahovic’e dirseği var, sarı kart. Oyuncu kafasıyla vuruyor, el veriyor. Bir ofsayt pozisyonu var. Kalecinin ayağı kırılabilir, oyuncunun ayağı kırılabilir. Yardımcılar tembelleşti. Hiç kaldırmana gerek yok, kaldırma zaten ofsaytı veriyorlar VAR’dan. Neyi seyrediyorsun sen? Çok açık ofsayt. İş arayan insanlar biraz eğitim yapsınlar, yardımcı hakemlik yapsınlar. Ellerini alçıya alsalar da olur, taç olur kaldırmaz, ofsayt olur kaldırmaz…” diyerek hakemlerin performansını eleştirdi.

‘VAR niye var? Bunu görmek için var…’

Dilmen ayrıca, “Penaltı pozisyonunda Moses vurduktan sonra top auta gitse, VAR’a gidilmeyecek. Top oyunda kaldığı için Öğretmenoğlu penaltıyı verdi. Kaleci kontrolsüz geliyor, Moses daha çabuk gidip kafayı vuruyor. Top auta gitse de ver o zaman penaltıyı. Penaltıda kalecinin iki ayağı da çizgiye basmıyordu. VAR niye var? Bunu görmek için var” ifadeleriyle devre sonundaki penaltıyı değerlendirirken Yeni Malatyaspor’un VAR’la iptal edilen golü hakkında da şöyle konuştu:

‘Korner başına bela açtı!’

“Altay’ın elinden kaçırdığı pozisyonun başlangıcı ofsayt. Gol olsa bakacaklardı, korner oldu bakmadılar. Korner de geldi başına bela açtı. Demek ki kornere gidene de bakacaksın. Malatyaspor’un ağları bulan topunda ilk bakışta faul olduğunu görmedim ama al geri, ver ileri, Jahovic’in müdahalesini ve alttan Chebake’nin hamlesini gördüm. Top sarı, Fenerbahçe’deki oyuncular da sapsarı, sarı ayakkabı giyenler de var. O ayakkabından ayırt edemezsin. Göremezsin kardeşim, göremezsin” dedi. CANLI | BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor) BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 12. haftada heyecan dorukta. BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Zirve yarışından uzak kalmamak isteyen iki takım Malatya`da üç puan peşinde. Geride kalan 20 dakikada tempo yüksek. İki takım da zaman zaman etkili oluyor ancak ikili mücadelelerin öne çıktığı bir maç izliyoruz. 45+7`de Fenerbahçe lehine VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı. 45+9`da penaltıyı Farnolle kurtardı. İkinci yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku