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Mbaye Diagne’den ‘Galatasaray’a dönecek misin?’ sorusuna yanıt!
Süper Lig

Mbaye Diagne’den ‘Galatasaray’a dönecek misin?’ sorusuna yanıt!

Galatasaray'ın kiralık olarak Club Brugge'e gönderdiği Mbaye Diagne, Instagram hesabında kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir taraftarın "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Diagne, "Şimdi değil" ifadesini kullandı.

24 Kasım 2019 12:23

Belçika’da Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Galatasaray’a dönüş sinyalleri verdi.

Radamel Falcao ve Florin Andone’nin sakatlıkları nedeniyle forvet hattında sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı ekibin, Club Brugge’e kiraladığı Diagne’yi geri çağırabileceği iddia edildi.

Instagram hesabında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Diagne, Galatasaraylı taraftarların “Geri dön” mesajlarını karşılıksız bırakmadı.

28 yaşındaki forvet bir taraftarın “Galatasaray’a dönecek misin?” sorusuna “Şimdi değil” derken Fenerbahçeli bir taraftarın “Fenerbahçe’ye gel” mesajına ise suratını tutan emojiyle yanıt verdi.

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Son güncelleme 12:40 | 24 Kasım 2019
Club Brugge galatasaray Mbaye Diagne
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