Mbaye Diagne’den ‘Galatasaray’a dönecek misin?’ sorusuna yanıt!

Belçika’da Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Galatasaray’a dönüş sinyalleri verdi.

Radamel Falcao ve Florin Andone’nin sakatlıkları nedeniyle forvet hattında sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı ekibin, Club Brugge’e kiraladığı Diagne’yi geri çağırabileceği iddia edildi.

Instagram hesabında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Diagne, Galatasaraylı taraftarların “Geri dön” mesajlarını karşılıksız bırakmadı.

28 yaşındaki forvet bir taraftarın “Galatasaray’a dönecek misin?” sorusuna “Şimdi değil” derken Fenerbahçeli bir taraftarın “Fenerbahçe’ye gel” mesajına ise suratını tutan emojiyle yanıt verdi.

Mbaye Diagne, Instagram’da soruları yanıtlıyor “Galatasaray’a gelecek misin?” “Şimdi değil” “Fenerbahçe’ye gel” “” pic.twitter.com/Alr78YQo1N — SKOR (@SozcuSkor) November 24, 2019

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