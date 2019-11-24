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Hatayspor zirveyi bırakmadı
TFF 1.Lig

Hatayspor zirveyi bırakmadı

Hatayspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u Mesut Çaytemel'in penaltıdan attığı golle mağlup ederek TFF 1. Lig'de haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

24 Kasım 2019 18:09

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın tek golünü 58. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel kaydetti.

Bu galibiyetle 24 yapan Hatayspor, liderlik koltuğundaki yerini korudu. 12 puanda kalan İstanbulspor ise 13. sırada kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 82 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 75 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere (Dk. 63 Kağan Miray Bağış), Onur Ergün, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Oğuzhan Berber, Allahyar Sayyadmanesh (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Etoga, Muhsin Yıldırım, Diouf, Tuncer Duhan Aksu

Gol: Dk. 58 Mesut Çaytemel (Penaltıdan) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Yusuf Abdioğlu, Dk. 86 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 38 Gajic, Dk. 55 Etoga, Dk. 60 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Onur Ergün (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

57′ Gökhan Karadeniz ceza sahası içinde aldığı müdahale sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

GOL! 58′ Penaltıda topun başına geçen Mesut Çaytemel, sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

Son güncelleme 18:09 | 24 Kasım 2019
hatayspor İstanbulspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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