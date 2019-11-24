Hatayspor zirveyi bırakmadı

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın tek golünü 58. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel kaydetti.
Bu galibiyetle 24 yapan Hatayspor, liderlik koltuğundaki yerini korudu. 12 puanda kalan İstanbulspor ise 13. sırada kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 82 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 75 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere (Dk. 63 Kağan Miray Bağış), Onur Ergün, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Oğuzhan Berber, Allahyar Sayyadmanesh (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Etoga, Muhsin Yıldırım, Diouf, Tuncer Duhan Aksu
Gol: Dk. 58 Mesut Çaytemel (Penaltıdan) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Yusuf Abdioğlu, Dk. 86 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 38 Gajic, Dk. 55 Etoga, Dk. 60 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Onur Ergün (İstanbulspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
57′ Gökhan Karadeniz ceza sahası içinde aldığı müdahale sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.
GOL! 58′ Penaltıda topun başına geçen Mesut Çaytemel, sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0