Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Yeni Malatya planı: Yüzde 50 Alper, yüzde 50…

HABER YORUM: Sercan Hamzaoğlu | Santrforda oynatacağı Max Kruse ve Muric'e bir de Mevlüt Erdinç'in sakatlığı eklenince Yanal, çeşitli arayışlara girdi.

Yanal, santrforda Moses ya da sürpriz bir isim olarak Alper Potuk'u oynatmayı düşünüyor. Aykut Kocaman döneminde zaman zaman ileri uçta oynayan Alper’e Yanal da bu bölgede güveniyor.

Moses'i kanatta kullanmak isteyen Yanal, bu yüzden Alper’i Malatya'da santrfor olarak sahaya sürebilir. Ersun Yanal, Alper'i hamle oyuncusu olarak yedek oturtması durumunda maça Moses'le hücumda başlayacak.

Bu durumda Moses'ten boşalan sağ açıkta ise Deniz Türüç forma giyecek. Ersun Yanal, kaptanı Emre Belözoğlu'nu maçın gidişatına göre kullanmak için yedek bırakabilir.

Orta sahada Ozan Tufan ve Gustavo'nun formasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ikilinin yanında Yanal, Emre yerine Tolga Ciğerci'yi de tercih edebilir.