SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kamuoyuna...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Yeni Malatya planı: Yüzde 50 Alper, yüzde 50…
Süper Lig

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Yeni Malatya planı: Yüzde 50 Alper, yüzde 50…

Fenerbahçe’de bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi, sakat futbolcuların yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal’ın nasıl bir hücum hattı oluşturacağı merak ediliyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 24 Kasım 2019 10:36

HABER YORUM: Sercan Hamzaoğlu | Santrforda oynatacağı Max Kruse ve Muric'e bir de Mevlüt Erdinç'in sakatlığı eklenince Yanal, çeşitli arayışlara girdi.

Yanal, santrforda Moses ya da sürpriz bir isim olarak Alper Potuk'u oynatmayı düşünüyor. Aykut Kocaman döneminde zaman zaman ileri uçta oynayan Alper’e Yanal da bu bölgede güveniyor.

Moses'i kanatta kullanmak isteyen Yanal, bu yüzden Alper’i Malatya'da santrfor olarak sahaya sürebilir. Ersun Yanal, Alper'i hamle oyuncusu olarak yedek oturtması durumunda maça Moses'le hücumda başlayacak.

Bu durumda Moses'ten boşalan sağ açıkta ise Deniz Türüç forma giyecek.  Ersun Yanal, kaptanı Emre Belözoğlu'nu maçın gidişatına göre kullanmak için yedek bırakabilir.

Orta sahada Ozan Tufan ve Gustavo'nun formasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ikilinin yanında Yanal, Emre yerine Tolga Ciğerci'yi de tercih edebilir.

Son güncelleme 11:16 | 24 Kasım 2019
ersun yanal Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Besiktas
12 6 21
5 Fenerbahçe
11 6 20
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 14:00
-
Sivasspor
Alanyaspor
Bugün - 16:30
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR