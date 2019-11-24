Farkındalık Festivali’ne büyük ilgi

Uluslararası Farkındalık Festivali Kasım ayında Kocaeli'de gerçekleşti. Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan Değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişime ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar yer aldı. Farkındalık Festivali'ne dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400'e yakın katılım gerçekleşti.

Programda yer alan “Değişim” çalışmaları stresi yönetme, anda kalma, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme üzerine oldu. Şirket çalışanları ve aileler de programlara büyük ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapıldı.