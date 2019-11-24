Fabien Farnolle: ‘Bir hatam varsa da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım’

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalırken 45+9’da Emre Belözoğlu’nun penaltısını kurtaran ve skorun değişmesini engelleyen Fabien Farnolle müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Farnolle, penaltı pozisyonunu “Ben biraz geç kaldım ama Victor Moses de bana doğru geliyordu. Futbolda bunlar var. Penaltı ya da penaltı değil bilemem ama konsantre olarak maça devam etmeliydim, bir hata yaptıysam da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım…”
Fabien Farnolle takımının genel olarak sergilediği performansı ve Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanı “Fenerbahçe’nin büyük bir takım olduğunu biliyorduk ama 3 puan alacağımızı düşünüyorduk. Kazanamadığımız maçları kaybetmemeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe’de 1 puan aldık” sözleriyle ifade etti.