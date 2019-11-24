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Son Dakika: Nefes kesen maç, kaçan penaltı, fırsatlar...
Fabien Farnolle: ‘Bir hatam varsa da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım’
Yeni Malatyaspor

Fabien Farnolle: ‘Bir hatam varsa da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım’

BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun penaltısını kurtaran Fabien Farnolle açıklamalarda bulundu. Farnolle, "Penaltı ya da penaltı değil bilemem ama konsantre olarak maça devam etmeliydim, bir hata yaptıysam da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım" dedi.

24 Kasım 2019 21:27

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalırken 45+9’da Emre Belözoğlu’nun penaltısını kurtaran ve skorun değişmesini engelleyen Fabien Farnolle müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Farnolle, penaltı pozisyonunu “Ben biraz geç kaldım ama Victor Moses de bana doğru geliyordu. Futbolda bunlar var. Penaltı ya da penaltı değil bilemem ama konsantre olarak maça devam etmeliydim, bir hata yaptıysam da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım…”

Fabien Farnolle takımının genel olarak sergilediği performansı ve Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanı “Fenerbahçe’nin büyük bir takım olduğunu biliyorduk ama 3 puan alacağımızı düşünüyorduk. Kazanamadığımız maçları kaybetmemeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe’de 1 puan aldık” sözleriyle ifade etti. 24 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 12. haftada heyecan devam etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan ve kıran kırana geçen maçta taraflar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 21 puana, ev sahibi Yeni Malatyaspor ise 19 puana yükseldi. Fenerbahçe`de 45+9`da Emre Belözoğlu bir penaltıdan yararlanamadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:27 | 24 Kasım 2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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