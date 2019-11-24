Fabien Farnolle: ‘Bir hatam varsa da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım’

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalırken 45+9’da Emre Belözoğlu’nun penaltısını kurtaran ve skorun değişmesini engelleyen Fabien Farnolle müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Farnolle, penaltı pozisyonunu “Ben biraz geç kaldım ama Victor Moses de bana doğru geliyordu. Futbolda bunlar var. Penaltı ya da penaltı değil bilemem ama konsantre olarak maça devam etmeliydim, bir hata yaptıysam da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım…”

Fabien Farnolle takımının genel olarak sergilediği performansı ve Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanı “Fenerbahçe’nin büyük bir takım olduğunu biliyorduk ama 3 puan alacağımızı düşünüyorduk. Kazanamadığımız maçları kaybetmemeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe’de 1 puan aldık” sözleriyle ifade etti. MAÇ SONUCU | BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 12. haftada heyecan devam etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan ve kıran kırana geçen maçta taraflar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 21 puana, ev sahibi Yeni Malatyaspor ise 19 puana yükseldi. Fenerbahçe`de 45+9`da Emre Belözoğlu bir penaltıdan yararlanamadı. İlgili Haberi Oku