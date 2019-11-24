Ersun Yanal: ‘Kadroda kim var, kim yok herkes biliyor!’

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalırken Ersun Yanal, “Zor bir rakiple oynadık. Eksiklerle oynamaya alıştık. Ama büyük bir takımız. Eksikler bahane olamaz. Bugün de kazanmaya yakındık. Gole de yaklaştık. Futbolda penaltılar kaçar, gol vuruşları olmaz. Futbolcularımız rakibine üstünlük kurdu ama gol atmayı başaramadık” sözleriyle oyunu değerlendirdi.

Ersun Yanal, oyuncu tercihleri hakkında gelen soruya göre “Yeni Malatyaspor’a oyun olarak üstünlük kurduk ama sonuç almayı başaramadık. Mevkinin oyuncusu yoksa, başka birini oynatacağız. 28 kişilik kadroda kim var, kim yok herkes biliyor. Umarım eksiklerimiz haftaya düzelir” ifadelerini kullandı.

Kazanamadıkları hiçbir maç için “Başarılı oldu” diyemeyeceğini aktaran Ersun Yanal, şöyle devam etti:

“Mevcut şartları düşünecek olursak bir dönem sağ bek-sol bek, bir dönem sağ açık-sol açık şimdi santrfor tabii bu yolda bu eksikler olacak ama biz sahaya çıktığımızda bu eksikleri telafi edecek bir takım olmalıyız. Yüzde 60 topa hakimiyetle oynadığımız bir oyun oldu. 20’ye yakın kaleye attığımız şut var. Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyundu ama bu oyunu tabii ki golle süslemek gerekiyordu. Oyuncuların sahadaki performansları, rakibe karşı olan tutumu bize yakın olan oyunu çevirmek üzereydik. Bu oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsatta yakaladık. Son dakikada bu olsaydı daha farklı olabilirdi.”

Fabien Farnolle: `Bir hatam varsa da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım` BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu`nun penaltısını kurtaran Fabien Farnolle açıklamalarda bulundu. Farnolle, Penaltı ya da penaltı değil bilemem ama konsantre olarak maça devam etmeliydim, bir hata yaptıysam da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım dedi. İlgili Haberi Oku

“İLGİNÇ BİR LİG YAŞIYORUZ”

Ersun Yanal, ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkati çekerek, “İlginç bir lig yaşıyoruz, üçte birlik bölümü bitirdik, oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Bizde özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz” diye konuştu.

“GALİBİYET BİZİM TEK SLOGANIMIZDIR”

Bir gazetecinin “Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues’i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna Yanal, “Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum” yanıtını verdi.

Ersun Yanal, bir başka gazetecinin “Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti?” sorusuna, “Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız” cevabını verdi.