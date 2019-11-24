MAÇ SONUCU | Alanyaspor Göztepe 0-1 | Çöküş! Muhteşem golle üç puan

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Castro’nun ceza sahası dışından attığı muhteşem golle üç puana uzanan Göztepe, çıkışını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta liderliği Sivasspor’a kaptıran Alanyaspor’un düşüşü ise devam etti.

Bundan önceki deplasmanda maçında Trabzonspor’u deviren Göztepe, benzer bir sürprize Alanya’da da imza attı. Son haftalarda çıkışa geçen İzmir ekibi, düşme hattından hızla uzaklaştı. Sahasında Göztepe’ye mağlup olan Alanyaspor, ligde üst üste iki maçından da puansız ayrılırken, galibiyet hasretini dört maça çıkardı. Geçtiğimiz hafta liderliği bırakan Alanyaspor, ligde 6. sıraya kadar geriledi.

İki takımın da etkisiz bir oyun ortaya koyduğu mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarıda rakibinin ataklarında kalesini gole kapatan Göztepe, 68. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderen Castro, Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Alanyaspor’un gol bulmasına Beto’nun kurtarışları sayesinde izin vermeyen Göztepe, zorlu deplasmandan kritik bir üç puanla döndü.

Bu galibiyetle puanını 16 yapan Göztepe, ligde 9. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Alanyaspor ise 6. sıraya geriledi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos (Dk. 63 Yacine Bammou), Cisse

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan Emir, Mossoro (Dk. 63 Nopoleoni), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 77 Yalçın Kayan), Serdar Gürler, Castro (Dk. 90 Borges), Jerome

Gol: Dk. 68 Castro (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 34 Siopis, Dk. 35 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+1 Soner Aydoğdu (Göztepe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8′ Göztepe yarı sahasında topla buluşan Bakasetas’ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Beto uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

42′ Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca’nın ortasında Cisse topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Göztepe kalecisi Beto, topu çıkardı.

44′ Sağ kanatta Gassama, topu Serdar Gürler’e gönderdi. Serdar Gürler’in bekletmeden ceza sahasına doğru ortaladığı topu Castro kafayla kaleye göndermek istedi. Ancak Alanyasporlu oyunculara çarpan top, ceza sahası dışına çıktı.

61′ Efecan Karaca’nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse’nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

GOL! 68′ Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome’nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar’ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro’nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

86′ Sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak’ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.

90+3′ Bakasetas’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker’in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı.