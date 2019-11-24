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MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta gülen taraf, 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başaran Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi 13 puana yükseldi. Ev sahibi Paşa ise 12 puanda kaldı.

24 Kasım 2019 16:11

Süper Lig’de 12. haftanın kritik karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Gençlerbirliği olurken Alkaralar, oldukça kritik bir üç puana imza attı. Gençlerbirliği bu sonuçla 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 13. sıraya çıkmayı başardı. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. İstanbul ekibi 15. sırada yer alıyor.

Maçtaki üç gol de ikinci yarıda gelirken 54’te Aytaç Kara sahneye çıktı. Ev sahibi Paşa bu golle öne geçerken geri dönüşü gerçekleştiren isim golcü oyuncu Bogdan Stancu oldu. Deneyimli golcü 82’de skoru eşitleyen golü kaydetti. 87’de Popov’un ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı çıktı. 88’de yine Stancu bu kez de beyaz noktadan topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti. 24 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 1-4 DG Sivasspor Süper Lig`in 12. haftasında İM Kayserispor sahasında DG Sivasspor`u ağırladı. Bu sezon gösterdiği iyi performans ile herkesin beğenisini kazanan Sivasspor, zorlu Kayserispor deplasmanında aldığı 3 puan ile evine dönmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekip aldığı bu galibiyet ile zirvedeki yerini korudu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:30 | 24 Kasım 2019
Gençlerbirliği Kasımpaşa süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Besiktas
12 6 21
5 Fenerbahçe
11 6 20
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