MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği

Süper Lig’de 12. haftanın kritik karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Gençlerbirliği olurken Alkaralar, oldukça kritik bir üç puana imza attı. Gençlerbirliği bu sonuçla 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 13. sıraya çıkmayı başardı. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. İstanbul ekibi 15. sırada yer alıyor.

Maçtaki üç gol de ikinci yarıda gelirken 54’te Aytaç Kara sahneye çıktı. Ev sahibi Paşa bu golle öne geçerken geri dönüşü gerçekleştiren isim golcü oyuncu Bogdan Stancu oldu. Deneyimli golcü 82’de skoru eşitleyen golü kaydetti. 87’de Popov’un ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı çıktı. 88’de yine Stancu bu kez de beyaz noktadan topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti. MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 1-4 DG Sivasspor Süper Lig`in 12. haftasında İM Kayserispor sahasında DG Sivasspor`u ağırladı. Bu sezon gösterdiği iyi performans ile herkesin beğenisini kazanan Sivasspor, zorlu Kayserispor deplasmanında aldığı 3 puan ile evine dönmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekip aldığı bu galibiyet ile zirvedeki yerini korudu. İlgili Haberi Oku