CANLI | BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan 20 puanlı Fenerbahçe, kazanarak haftayı Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın önünde 2. sırada noktalamak istiyor. Geride kalan 11 haftada 18 puan toplayan ev sahibi ekip ise üç puanla zirve yarışından kopmamanın peşinde. BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan, Guilherme, Bifouma, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Şahin (Sergen Yalçın cezalı)

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Moses, Tolga, Ozan, Alper

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Ferdi, Sadık, Zajc, Deniz, Rodrigues, Jailson, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Sergen Yalçın cezalı!

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın cezası nedeniyle takımının başında değil. Yalçın’ın yerine kulübede yardımcısı Murat Şahin’in olacak. Kart cezalısı Eren Tozlu ile Zimbabve Milli Takımı’ndan henüz dönmeyen Teenage Hadebe de BtcTurk Yeni Malatyaspor’un kadrosunda yer almıyor.

Eksikler Yanal’ın canını sıkıyor…

Fenerbahçe’de ise sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç de kadroda yok. Ayrıca, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da görev yapamıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Yeni Malatya planı: Yüzde 50 Alper, yüzde 50... Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi, sakat futbolcuların yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal'ın nasıl bir hücum hattı oluşturacağı merak ediliyor. İlgili Haberi Oku