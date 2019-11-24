Aykut Kocaman: ‘Bir tane kurşun gelecekti, biz o kurşunu atamadık’

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kendi evlerinde 1-0 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından üzgün olduğunu ve ligde Yeni Malatyaspor maçı ile başlayan özgüven eksikliğinin devam ettiğini belirtti. Takımla ilgili tüm kararları kendisinin aldığını belirten Kocaman, hataların da kendisinde oluğunu söyledi.

Özellikle son 4 maçtaki sıkıntıları geride bırakmak için maça çıktıklarını ifade eden Kocaman, ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili ise hakemin kolay karar verdiğini belirtti.

Maçın ilk 30 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu ve ikinci yarı oyunun açıldığı bölümlerde tehlikenin başladığını belirten Kocaman, ”Hem Beşiktaş adına, hem bizim adımıza oyun daha fazla açıldı. Kaptığımız toplarla 4 kişilik, 5 kişilik hızlı hücumlara gitmeye çalıştık. Fakat hücumdaki beceri sorunumuz, sonuçlanamadığı gibi top kayıplarından sonra Beşiktaş’ın atağı başladı. Oyun her iki takımın da kontrolünün biraz dışına çıktı. Burada bir tane kurşun gelecekti. Top kayıplarından sonra biz bu kurşunu atmayı beceremedik. Beşiktaş maçı alacak neticeyi sağlayan bir ayakla beraber öne geçmeyi başardı” dedi. Abdullah Avcı`nın o istatistiğe yorumu: `Güzel! Umarım devam eder...` Konyaspor Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, ekim ayından beri takımının Avrupa`da en az gol yiyen takımlardan biri olmasını, Güzel! Umarım devam eder şeklinde yorumladı. İlgili Haberi Oku