SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kamuoyuna...
Arda Turan adım adım Galatasaray’a! Fatih Terim istiyor…
Süper Lig

Arda Turan adım adım Galatasaray’a! Fatih Terim istiyor…

Galatasaray’da ocak ayında büyük değişim yaşanacak. Terim, buzları erittiği Arda’yı takımda görmek istiyor. Cimbom, Başakşehir’e 6 aylık kiralama teklifi yapacak

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 24 Kasım 2019 11:14

Bu sezon işlerin yolunda gitmediği Galatasaray'da Arda Turan yeniden gündeme geldi.

Başakşehir maçında Arda, eski hocası Terim'in yanına giderek elini öpmüştü. A Milli Takım'da yaşanan krizden sonra ikili ilk defa dostluk mesajları verdi.

Tecrübeli teknik adam, “Evlatlar bazen kızdırıyor bazen de şaşırtıyor. Yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda'yı gördüm” diyerek daha önce veto ettiği yıldız futbolcuya kapılarının açık olduğunun sinyalini verdi.

22 Kasım 2019 Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim`e sarıldı! Başakşehir`de yedekler arasında yer alan Arda Turan, maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim`in yanına gidip sarılıp, elini öptü. İlgili Haberi Oku

8 YILDIR HASRET

Terim, bu sezon takımda lider oyuncu sıkıntısı yaşadıklarını belirtip Arda Turan'ı ocak ayında kadroda görmek istiyor.

Başakşehir'in Barcelona'dan 2020'ye kadar kiraladığı 32 yaşındaki futbolcu, oynamakta zorlanıyor. Aslan, Başakşehir'den sezon sonuna kadar Arda'yı kiralamak isteyecek.

Anlaşma sağlanırsa Arda, 2011'de ayrıldığı yuvasına 8 yıl sonra dönecek.

23 Kasım 2019 Arda Turan`dan çok konuşulan hareket! `Hayatın kuralı bu yeğen...` Medipol Başakşehir`in Galatasaray`ı 1-0 mağlup ettiği maçta Arda Turan`ın takım arkadaşlarının gol sevinci sırasında açma germe hareketlerine devam etmesi sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:21 | 24 Kasım 2019
arda turan fatih terim galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Besiktas
12 6 21
5 Fenerbahçe
11 6 20
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 14:00
-
Sivasspor
Alanyaspor
Bugün - 16:30
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR