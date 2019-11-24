Arda Turan adım adım Galatasaray’a! Fatih Terim istiyor…

Bu sezon işlerin yolunda gitmediği Galatasaray'da Arda Turan yeniden gündeme geldi.

Başakşehir maçında Arda, eski hocası Terim'in yanına giderek elini öpmüştü. A Milli Takım'da yaşanan krizden sonra ikili ilk defa dostluk mesajları verdi.

Tecrübeli teknik adam, “Evlatlar bazen kızdırıyor bazen de şaşırtıyor. Yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda'yı gördüm” diyerek daha önce veto ettiği yıldız futbolcuya kapılarının açık olduğunun sinyalini verdi.

Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim`e sarıldı! Başakşehir`de yedekler arasında yer alan Arda Turan, maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim`in yanına gidip sarılıp, elini öptü. İlgili Haberi Oku

8 YILDIR HASRET

Terim, bu sezon takımda lider oyuncu sıkıntısı yaşadıklarını belirtip Arda Turan'ı ocak ayında kadroda görmek istiyor.

Başakşehir'in Barcelona'dan 2020'ye kadar kiraladığı 32 yaşındaki futbolcu, oynamakta zorlanıyor. Aslan, Başakşehir'den sezon sonuna kadar Arda'yı kiralamak isteyecek.

Anlaşma sağlanırsa Arda, 2011'de ayrıldığı yuvasına 8 yıl sonra dönecek.

Arda Turan`dan çok konuşulan hareket! `Hayatın kuralı bu yeğen...` Medipol Başakşehir`in Galatasaray`ı 1-0 mağlup ettiği maçta Arda Turan`ın takım arkadaşlarının gol sevinci sırasında açma germe hareketlerine devam etmesi sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku