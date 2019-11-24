Akhisarspor beş dakikada…

TFF 1. Lig’de 12. hafta mücadelesinde Akhisarspor, Altay’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi Akhisarspor 3 maç aradan sonra kazanıp puanını 21´e yükseltti, Altay ise 15 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.

Öte yandan 33. dakikada Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 75. dakikada da Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Tolga Ünlü, Cocalic, Uğur Arslan Kuru, Taha Yalçıner (Dk. 63 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Bjarnason, Onur Ayık (Dk. 46 Burhan Eşer), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 84 Ergin Keleş)

Altay: Aydın Bağ, Mustafa Murat Uslu, Erhan Kartal (Dk. 83 Özgür Özkaya), Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Tavares (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Deniz Vural (Dk. 83 Leandrinho), Yılmaz Özeren, Paixao, Putsila, Kappel

Goller: Dk. 48 Putsila (Altay), Dk. 72 ve Dk. 77 Burhan Eşer (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Cocalic, Dk. 28 Taha Yalçıner, Dk. 33 Erhan Çelenk, Dk. 69 Uğur Arslan Kuru, Dk. 81 Vrsajevic, Dk. 90+5 Ergin Keleş (Akhisarspor) Dk. 35 Mustafa Murat Uslu, Dk. 70 Hüsamettin Yener, Dk. 85 Paixao

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

11′ Erhan´ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aykut´un şutu az farkla yandan auta gitti.

16′ Putsila´nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta çıktı.

39′ Orta sahada topu önünde bulan Tolga´nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şut Aydın´da kaldı.

45+2′ Aykut´un kafayla attığı topu gelişine kaleye göndermek isteyen Hadzic´in şutu az farkla üstten auta gitti..

GOL! 47′ Altay´ın golü geldi. Gökhan´ın pasında Cocalic topu kontrol edemeyince Hüsamettin araya girdi. Hüsamettin´in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Putsila düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

56′ Sağ kanatta topla buluşan Hüsamettin´in ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği şutta top Gökhan´da kaldı.

64′ Burhan´ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic´in kafası üstten auta gitti.

GOL! 71′ Akhisarspor skoru eşitledi. Vrsajevic´in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Burhan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-1

GOL! 76′ Akhisarspor öne geçti. Gökhan´ın uzun degajında topla buluşan Erhan, ara pasıyla ceza sahası içinde Burhan´ı topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan ayağının dışıyla yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

90+1′ Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topu kontrol eden Putsila´nın şutunu Gökhan son anda kornere çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Akhisarspor sahadan 3 puanla ayrıldı.