Ustasını mat etti

Sakat oyuncu enflasyonu Galatasaray'ı, Başakşehir karşısında adeta çaresiz bıraktı. Oysa gole kadar sahada dengeli bir futbol vardı. Hâlbuki o dakikaya kadar sistem oturdu desek yanlış olmayacaktı. Sezon başından bu yana görmediğimiz bir Galatasaray'ı, 3'lü savunması ve kalabalık orta sahası ile izledik.

Özellikle ilk yarı hücum zenginliği ve koşan bir takım vardı. Ne oynadığını bilen, giydiği formanın farkında olan oyuncu topluluğunu sahaya süren Fatih Terim belki de sonuçtan değil ama oynanan futboldan memnundu. “Onu izlemek için mi kombine aldık?” diyen taraftarı utandıran Ömer, zaman zaman Babel iyi işler yaptı. Lemina ise klasını konuşturmaya başladı.

Taktik savaşlarının yaşandığı Ali Sami Yen'de çırak, ustayı adeta alt etti. Okan Buruk, oyuncularının sakin kalmasını söyleyerek, ustasının takımının hata yapmasını bekledi. Zaten kaliteli oyuncuları olan ve oturmuş bir takıma sahip Başakşehir gerçeğini gözardı edemeyiz.

Yorulan Mariano'nun, Gulbrandsen'in golündeki çaresizliği Galatasaray taraftarının içini adeta cız ettirdi. Ani gelişen ataklar karşısında Galatasaray savunması bu hatayı hep yaptı zaten sezon başından bu yana. İlk yarıda Babel'in iki kafa şutu kaleyi bile bulmazken Ömer Bayram'ın serbest vuruşu neredeyse gol oluyordu.

Crivelli ile Adem'in karşılıklı pozisyonları gol için yeterli olmadı. Arda Turan'ı buradan tebrik etmek istiyorum. Milli Takım kampında Fatih Terim ile yaşanan ve Türk futbol kamuoyunu uzun süre meşgul eden tartışma sonrası gidip hocasının elini öpmesi çok iyi oldu. “Ne gerek vardı be Arda?” demek geliyor içimden. Keşke hiç yaşanmasaydı da sen de o çok sevdiğin kulübe hizmet etseydin.

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