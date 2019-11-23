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Türkiye Kadın Curling Milli Takımı’ndan Avrupa’da tarihi başarı!
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Türkiye Kadın Curling Milli Takımı’ndan Avrupa’da tarihi başarı!

Avrupa Şampiyonası'nda B klasmanı finalinde İtalya'ya 5-2 yenilerek gümüş madalya alan milliler, final yükselme başarısıyla gelecek yıl World Qualification Event'te yer alma hakkı elde etti.

23 Kasım 2019 19:38

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç’te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda B klasmanında gümüş madalya kazandı. Türkiye Curling Federasyonundan alınan bilgiye göre İsveç’in Helsingborg kentinde gerçekleştirilen şampiyonada final mücadelesine çıkan kadın milli takımı, İtalya’ya 5-2 mağlup oldu. Organizasyonda gümüş madalya kazanan milliler, gelecek sene Avrupa’nın en iyi 10 takımı ile mücadele edecek.

Bu başarısı ile World Qualification Event’e de katılma hakkı elde eden milli takım, Dünya Şampiyonası’na katılma yolunda büyük avantaj elde etti. Kadın Milli Takımı, aynı zamanda B klasmanından A klasmanına yükseldi. Organizasyonda bronz madalya mücadelesi veren erkek milli takımı ise, Polonya’ya 10-5 yenilerek dördüncülükte kaldı.

23 Kasım 2019 Berna Gözbaşı: Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorum İstikbal Mobilya Kayserispor`da yönetim kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile başkan seçilen ve Süper Lig`in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorum. Kadın başkan olunca da nasıl etki edeceğini görmüş olduk. Takımımızı üst sıralara taşımak için çok çalışmam gerekiyor dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:49 | 23 Kasım 2019
curling Türkiye Kadın Curling Milli Takımı World Qualification Event
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Fenerbahçe
11 6 20
5 Alanyaspor
11 5 19
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