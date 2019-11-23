SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Rahmi Turan kaynağını da açıkladı: Talat Atilla
Trabzonspor’un eski başkanı unutulmadı
Trabzonspor

Trabzonspor’un eski başkanı unutulmadı

Trabzonspor'da kulübün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

23 Kasım 2019 13:22

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “23 Kasım 1982 tarihinde aramızdan ayrılan değerli başkanımız Bekir Suat Oyman’ı şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadesine yer verildi. Oyman, 1963 yılından itibaren 10 yıl süreyle Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1971-1973 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübünde başkanlık yapan Oyman, 23 Kasım 1982’de vefat etti.

Trabzon’da Oyman’ın ismini taşıyan cadde ve park bulunuyor.

Son güncelleme 13:22 | 23 Kasım 2019
trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 15:00
0
-
0
Caykur Rizespor
Ankaragücü
Bugün - 17:30
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR