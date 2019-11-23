SON DAKİKA | İlk kez Sözcü Skor duyurmuştu! Orkun Kökçü resmen Türkiye’yi seçti!

Futbol kariyerine Hollanda’da başlayan ve Feyenoord altyapısından çıkan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı seçtiğini açıkladı.

İlk kez 20 Temmuz’da Sözcü Skor’un duyurduğu gelişme, genç futbolcunun Hollanda basınına verdiği röportajla resmiyet kazandı.

Feyenoord’un A takımında forma giyen Kökçü, “Ailem bile ‘Hollanda’yı seçmelisin’ dedi. Zor bir karar oldu. Babamın da canı sıkılmıştı. Hızlıca bir karar vermem gerekiyordu. Türkiye’de kendimi evimde hissediyorum ve Hollanda’dan daha fazla şans bulacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hollanda’da çok fazla yıldız isim olduğu için forma şansı bulamayabileceğini itiraf eden 18 yaşındaki orta saha, “Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında kaptanlık da yaptım. Ama şimdi bir karar vermem gerekiyordu ve Türkiye’yi seçtim” dedi.

Türkiye U21 Milli Takımı ile 2 maçta forma giyen Orkun Kökçü, Hollanda’da bu sezon oynadığı 11 maçta 1 gol attı.