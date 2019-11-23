SON DAKİKA Fenerbahçe’de kritik maç öncesi şok sakatlık!

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda BTC Türk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sakatlar kervanına bir isim daha eklendi. Yapılan son antrenmanla kritik maçın çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe’de milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sakatlık geçirdi.

Max Kruse ve Vedat Muriqi’den sonra Mevlüt Erdinç’in de sakatlanması Fenerbahçe teknik heyetini sıkıntıya soktu. Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç’in çekilen mr’ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Mevlüt Erdinç’in Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak olmasıyla Ersun Yanal’ın elinde forvet oyuncusu kalmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın belirlediği Malatya kafilesinde şu isimler yer aldı:

“Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses”