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PSG, Lille’i rahat geçti!
Fransa Ligue 1

PSG, Lille’i rahat geçti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda bulunan PSG, Zeki ile Yusuf'un forma giydiği maçta Lille'i 2-0 yendi.

23 Kasım 2019 00:46

Fransa Ligue 1’in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lille’i 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Zeki Çelik’in ilk 11’de sahaya çıktığı maçta Lille, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerinden PSG’ye konuk oldu.

Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria’nın attığı gollerle Lille’i 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla lider PSG, puanını 33’e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya geriledi.

Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girdi.

Son güncelleme 00:46 | 23 Kasım 2019
Fransa Ligue 1 Lille Paris Saint Germain
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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