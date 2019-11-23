SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rahmi Turan Saray’da Erdoğan ile görüşen o ismi açıkladı!
Ömer Bayram: Takım olarak dağıldık
Süper Lig

Ömer Bayram: Takım olarak dağıldık

Galatasaray'ın Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçın ardından Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2019 00:57

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Medipol Başakşehir’i 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“Yenilginin nedenleri nelerdir?” sorusuna yanıt veren milli futbolcu “Maça iyi başladık. Çok denedik, çabaladık, olmadı. Sonra ufak bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Takım olarak dağıldık. Orta alanda koptuk. Bir top kaybıyla gol oldu. Takım içinde konuşmamız lazım. Birbirimize inancımız var. Bunu telafi edecek gücümüz var. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ömer Bayram “Çok karamsar olmaya gerek yok. Geçen sene de 7 haftalık sarsıntımız vardı. Büyük camiayız. Bunun üstesinden geliriz. Herkes birbirine güveniyor. Bunu telafi edecek gücümüz var. Savaşarak, birbirimize inanarak bunu telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:57 | 23 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
0
-
1
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
Bugün - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR