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Manchester City Chelsea canlı izle! Manchester City Chelsea hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

Manchester City Chelsea canlı izle! Manchester City Chelsea hangi kanalda?

Premier League 13. hafta Manchester City Chelsea maçı ile devam ediyor. Şampiyonluğun iki favori takımının karşı karşıya geleceği maç futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Manchester City Chelsea canlı izle bağlantısı...

23 Kasım 2019 20:07

Manchester City Chelsea maçı ile Premier League heyecanı sürüyor. Liverpool’un gerisinde kalan iki takımda kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Chelsea bu sezon çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Manchester City 8 galibiyet, 1 beraber almayı başardı.

MANCHESTER CİTY CHELSEA CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY CHELSEA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Chelsea, İngiltere Premier Lig maçı 23 Kasım günü S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30.

Son güncelleme 20:07 | 23 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Fenerbahçe
11 6 20
5 Alanyaspor
11 5 19
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0
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0
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0
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