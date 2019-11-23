Manchester City Chelsea canlı izle! Manchester City Chelsea hangi kanalda?

Manchester City Chelsea maçı ile Premier League heyecanı sürüyor. Liverpool’un gerisinde kalan iki takımda kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Chelsea bu sezon çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Manchester City 8 galibiyet, 1 beraber almayı başardı.

MANCHESTER CİTY CHELSEA CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY CHELSEA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Chelsea, İngiltere Premier Lig maçı 23 Kasım günü S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30.