Lastik erken patladı

Galatasaray için sezonun şu ana kadarki en zor maçıydı. Ligin en formda, en derin kadroya sahip ve taktiksel açıdan en başarılı takımı olan Başakşehir beklentilerin altında kalsa da kazanarak çok önemli bir eşiği geçti. Çok beğendiğim Okan Buruk, kendi standartlarının çok altında bir hocalık sergilese de takımı kazandı.

Yaşanan sakatlıklar zinciri sonrasında oyun anlamında olmasa da skor anlamında sakata geldi sarı-kırmızılılar.

Fatih Terim, PSG ve Real Madrid maçlarında denediği 3-5-2'yle Başakşehir'e üstünlük kurmak istedi. Bunda başarılı da oldu. Rakibe önde basan Galatasaray'ın bu presi, konuk ekibin dengesini bozdu. Lemina-Feghouli ve Ömer Bayram'ın disiplinli oyunu da ev sahibinin ayakta kalmasını sağladı.

Donk'un hava toplarındaki etkinliği ve soğukkanlılığı, defansta yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçti. Emre Taşdemir ve Mariano'nun sonlandıramadığı çıkışlar, üretkenliği azalttı. Ömer Bayram'ın ileri oynamak isterken yaptığı bodoslama çıkışlar, çoğu kez saman alevi gibi söndü.

Çok koşan ve çok mücadele eden Galatasaray'ın maçın sonlarına doğru düşüşü kaçınılmazdı. Maçın belki de en iyisi olan Lemina'nın kaptırdığı topta gelişen atak Başakşehir'e galibiyeti getirdi.

Sezon başından beri yalpalayan Galatasaray, çok zor geçmesi beklenen serinin daha ilk maçında lastik patlattı. Sırasıyla oynanacak olan Brugge, Trabzon, Alanya ve PSG maçları koca bir sezonun kaybedilmesine sebep olabilir. Tünelin ucu karanlık.

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