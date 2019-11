Kemba Walker parkeyi sedyeyle terketti

NBA’de gecenin önemli maçında Denver Nuggets, Boston Celtics’i 96-92 mağlup etti. Nuggets’ta Nikola Jokic 18 sayı, 16 ribaund, 10 asistle triple double yaparak galibiyette önemli rol oynadı

Kemba Walker was taken off the court in a stretcher after this play pic.twitter.com/i1jcJeoDwB

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 23, 2019