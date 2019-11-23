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Kaleci Hakan Arıkan’dan klas gol! Binlerce beğeni aldı
Kayserispor

Kaleci Hakan Arıkan’dan klas gol! Binlerce beğeni aldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan antrenmanda attığı klas gol binlerle kişi tarafından beğenildi.

23 Kasım 2019 14:02

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı antrenmanda kaleci Hakan Arıkan'ın topuk ile attığı gol damga vurdu. Hakan Arıkan'ın attığı güzel gol, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından alkışlandı. Hakan Arıkan'ın videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un sezon başında kadrosuna kattığı 37 yaşındaki kaleci, 86 kilo ve 1.96 boyunda.

Son güncelleme 14:16 | 23 Kasım 2019
hakan arıkan kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
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11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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