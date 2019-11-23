Juventus Higuain ve Dybala ile geri döndü!

İtalya Serie A’nın 13. haftasında Juventus deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geldi. Stadio Atleti Azzurri d’Italia’da oynanan dev mücadeleyi Juventus 3-1’lik skorla kazandı.

Atalanta 56. dakikada Gosens’in golüyle öne geçerken, Juventus’a galibiyeti getiren goller 74. ve 82. dakikalarda Gonzalo Higuain ile 90+2. dakikada Dybala’dan geldi. Atalanta’da ayrıca Barrow 18. dakikada kazanılan penaltıda ağları sarsamadı. Juventus’a karşı Serie A’da kullanılan son 5 penaltının 3’ü direkten döndü.

Juventus’ta milli oyuncumuz Merih Demiral yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Juventus 11 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 35 yaparken, Atalanta ise üst üste 4. maçından galibiyet çıkaramadı ve 22 puanda kaldı.

Serie A’nın 14. haftasında Juventus evinde Sassuolo’yu konuk edecek, Atalanta ise deplasmanda Brescia’ya konuk olacak.