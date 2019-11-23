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Juventus Higuain ve Dybala ile geri döndü!
İtalya Serie A

Juventus Higuain ve Dybala ile geri döndü!

İtalya Seria A'nın 13. haftasında Juventus deplasmanda Atalanta'yı geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı.

23 Kasım 2019 19:55

İtalya Serie A’nın 13. haftasında Juventus deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geldi. Stadio Atleti Azzurri d’Italia’da oynanan dev mücadeleyi Juventus 3-1’lik skorla kazandı.

Atalanta 56. dakikada Gosens’in golüyle öne geçerken, Juventus’a galibiyeti getiren goller 74. ve 82. dakikalarda Gonzalo Higuain ile 90+2. dakikada Dybala’dan geldi. Atalanta’da ayrıca Barrow 18. dakikada kazanılan penaltıda ağları sarsamadı. Juventus’a karşı Serie A’da kullanılan son 5 penaltının 3’ü direkten döndü.

Juventus’ta milli oyuncumuz Merih Demiral yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Juventus 11 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 35 yaparken, Atalanta ise üst üste 4. maçından galibiyet çıkaramadı ve 22 puanda kaldı.

Serie A’nın 14. haftasında Juventus evinde Sassuolo’yu konuk edecek, Atalanta ise deplasmanda Brescia’ya konuk olacak.

Son güncelleme 19:55 | 23 Kasım 2019
atalanta juventus seria a
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Fenerbahçe
11 6 20
5 Alanyaspor
11 5 19
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