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İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın | Konya BJK canlı izle
Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın | Konya BJK canlı izle

İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

23 Kasım 2019 18:11

İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş canlı! İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde yükselişe geçen Beşiktaş, deplasmanda bu sezon ikinci kez kazanıp 21 puana yükselerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde son beş maçını kazanamayan ve Ziraat Türkiye Kupası’na da veda eden Konyaspor ise üç puan hasretini gidermenin peşinde. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Konya BŞB Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jens Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Bajic, Miya

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, N’Koudou, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz ve Douglas’ın sakatlıkları sürüyor. ABD Milli Takımı’ndan geç dönen Tyler Boyd da maçta görev yapamıyor. Konyaspor'da ise sakatlığı süren Ali Çamdalı, Ali Turan ve cezalı konumda bulunan Levan Shengelia, sahada yer alamıyor.

23 Kasım 2019 Burak Yılmaz`dan kendisine `Hırsız` diye bağıran taraftarlara çiçek! Süper Lig`in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş`ta Burak Yılmaz krizi yaşandı. Dün Konya`ya giden kafileyi karşılayan taraftarlar Burak Yılmaz`a `Hırsız` tezahüratı yaptı. Tecrübeli futbolcu kendisine tepki gösterenlere çiçek verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:40 | 23 Kasım 2019
beşiktaş İttifak Holding Konyaspor konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Fenerbahçe
11 6 20
5 Alanyaspor
11 5 19
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