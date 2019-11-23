Granada’da İsmail Köybaşı yine kadro dışında kaldı

La Liga’nın 14. haftasında bu akşam Atletico Madrid’e karşı oynayacak Granada’da 20 kişilik kadro açıklanırken, İsmail Köybaşı’nın bir kez daha kadro dışında kaldığı görüldü.

Teknik direktör Diego Martinez, İsmail Köybaşı’na şimdiye kadar sadece 11. haftada deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Getafe maçında şans tanımıştı. İsmail Köybaşı, ağustos ayı sonunda Granada ile 1 1’lik sözleşme imzalamıştı. Getafe karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Köybaşı, 45 dakika oyunda kalıp, teknik direktör Martinez’in kararıyla ikinci yarının başında değiştirilmişti.

La Liga’ya yeni çıkan ve iyi bir başlangıç yapan Granada 13. hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunurken, Atletico Madrid ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.