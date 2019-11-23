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Granada’da İsmail Köybaşı yine kadro dışında kaldı
İspanya La Liga

Granada’da İsmail Köybaşı yine kadro dışında kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı, teknik direktör Diego Martinez'in tercihiyle 3 haftadır kadro dışında tutuluyor.

23 Kasım 2019 17:02

La Liga’nın 14. haftasında bu akşam Atletico Madrid’e karşı oynayacak Granada’da 20 kişilik kadro açıklanırken, İsmail Köybaşı’nın bir kez daha kadro dışında kaldığı görüldü.

Teknik direktör Diego Martinez, İsmail Köybaşı’na şimdiye kadar sadece 11. haftada deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Getafe maçında şans tanımıştı. İsmail Köybaşı, ağustos ayı sonunda Granada ile 1 1’lik sözleşme imzalamıştı. Getafe karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Köybaşı, 45 dakika oyunda kalıp, teknik direktör Martinez’in kararıyla ikinci yarının başında değiştirilmişti.

La Liga’ya yeni çıkan ve iyi bir başlangıç yapan Granada 13. hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunurken, Atletico Madrid ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 17:02 | 23 Kasım 2019
granada İsmail Köybaşı la liga
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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