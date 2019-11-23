Gençlerbirliği 3 eksikle Kasımpaşa’da galibiyet arayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 12. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu’nun oturmasının ardından Süper Lig’de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği’nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.
Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.