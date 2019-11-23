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Gençlerbirliği 3 eksikle Kasımpaşa’da galibiyet arayacak
Süper Lig

Gençlerbirliği 3 eksikle Kasımpaşa’da galibiyet arayacak

Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmek istiyor. Başkent ekibinin hücumdaki etkili ayakları Candeias ile Sio forma giyemeyecek. Ayrıca Ahmet Oğuz da sakat...

23 Kasım 2019 12:48

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 12. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu’nun oturmasının ardından Süper Lig’de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği’nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.

Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son güncelleme 12:48 | 23 Kasım 2019
Gençlerbirliği süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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