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Fenerbahçe’de suçlu bulundu: Zemin!
Süper Lig

Fenerbahçe’de suçlu bulundu: Zemin!

Sarı-lacivertli takımda kasık ve adale sakatlıklarıyla ayak bileği burkulmalarının artması nedeniyle araştırma başlatıldı. Ülker Stadı ve Can Bartu Tesisleri’nin çimlerine bakılıyor

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 23 Kasım 2019 10:07

Sezon başından bu yana sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de son olarak Max Kruse ve Vedat Muriqi'in Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak olması yönetimi harekete geçirdi.

Sarı-lacivertlilerde, özellikle stat ve tesislerin zeminleri olağan şüpheli olarak öne çıktı.  Darbe kaynaklı olmayan, kasık ve adale sakatlıkları ile bilek burkulmalarının sayısının artması yönetimi böyle bir adım atmaya itti.

Ülker Stadı ve Can Bartu Tesisleri'nde inceleme başlatıldı. Milli maç arasında stat zemini havalandırıldı, gübreleme çalışmaları yapıldı.

Futbolcuların şikâyetine neden olan tesislerin sert zemini de gözden geçirildi, iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca 2 numaralı saha da hibrit çime dönüştürüldü.

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