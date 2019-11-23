Fenerbahçe’de suçlu bulundu: Zemin!

Sezon başından bu yana sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de son olarak Max Kruse ve Vedat Muriqi'in Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak olması yönetimi harekete geçirdi.

Sarı-lacivertlilerde, özellikle stat ve tesislerin zeminleri olağan şüpheli olarak öne çıktı. Darbe kaynaklı olmayan, kasık ve adale sakatlıkları ile bilek burkulmalarının sayısının artması yönetimi böyle bir adım atmaya itti.

Ülker Stadı ve Can Bartu Tesisleri'nde inceleme başlatıldı. Milli maç arasında stat zemini havalandırıldı, gübreleme çalışmaları yapıldı.

Futbolcuların şikâyetine neden olan tesislerin sert zemini de gözden geçirildi, iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca 2 numaralı saha da hibrit çime dönüştürüldü.

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