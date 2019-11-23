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Fenerbahçe iki eksikle çalıştı
Fenerbahçe

Fenerbahçe iki eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki yıldız çalışmada yer almadı.

23 Kasım 2019 15:17

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Max Kruse, özel program dahilinde çalıştı.

Son güncelleme 15:17 | 23 Kasım 2019
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