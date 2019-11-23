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Eskişehirspor uzatmada yıkıldı!
TFF 1.Lig

Eskişehirspor uzatmada yıkıldı!

Sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Eskişehirspor, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

23 Kasım 2019 18:55

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti.

Eskişehirsporlu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi ısınmaya “Kadına şiddete son ver” yazılı tişörtlerle çıktı.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah Ünal

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic, Issah (Dk. 68 Furkan Balaban), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 72 Hamroun), Mehmet Murat Uçar, Pote (Dk. 72 Muhammed), Emrah Başsan

Goller: Dk. 3 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 90+3 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Milinkovic (Eskişehirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 3′ Maça hızlı başlayan Eskişehirspor'da Sissoko'nun ara pasında hareketlenen Jesse, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Savunmadan şık bir çalımla sıyrılan Jesse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlara gönderdi. 1-0

GOL! 8′ Gelişen misafir takım atağında Obertan'ın sağ kanattan açtığı ortaya ön direkte iyi vuran Emrah, topu ağlara gönderdi. 1-1

27′ Emrah Başsan'ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşta soluna giden topu kaleci Melih çıkardı.

37′ Mehmet Feyzi'nin ortasında topla buluşan Furgan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

57′ Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Ahmet'in sert şutu az farkla auta gitti.

60′ Çalımlarla rakip kaleye yaklaşan Sissoko kaleciyi geçemedi.

81′ Ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Furkan'ın sert şutu savunmadan döndü.

GOL! 90+3′ Melih’den dönen topu takip eden Hamroun topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

Son güncelleme 18:55 | 23 Kasım 2019
Erzurumspor eskişehirspor tff 1.lig
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2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
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5 Alanyaspor
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