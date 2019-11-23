Dortmund’dan süper dönüş!

Almanya Bundesliga’nın 12. haftasında Dortmund sahasında ligin son sırasındaki Paderborn’u ağırladı.
Signal Iduna Park’taki mücadele gol yağmuruna sahne oldu: 3-3.
Konuk takım Paderborn 5 ile 37. dakikalarda Streli Mamba’nın golleriyle 2-0 öne geçti. 43. dakikada Gerrit Holtman ile fark 3’e çıktı.
Dortmund teknik direktörü Lucien Favre ilk yarının son dakikasında sakatlanan Alcacer’i çıkarıp Brandt’ı oyuna aldı. İsviçreli teknik adam ikinci yarının başında da sahaya Hakimi ve Hazard’ı sürdü.
Dortmund 47. dakikada Sancho’nun golüyle durumu 3-1’e getirdi. Pes etmeyen ev sahibi 84. dakikada Witsel ile farkı 1’e indirerek puan için umutlandı: 3-2.
Mücadelenin son dakikalarında ise Dortmund kaptanı Reus, Sancho’nun asistiyle topu filelere göndererek maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.
Bu sonuçla Dortmun 12. haftayı 20 puanla kapatırken, Paderborn son sırada 5 puanla kaldı.