Dev derbide kazanan Vakıfbank | Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 10. hafta devam ediyor!

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftası dört maçla devam etti. Haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkan maçta Vakıfbank, konuğu Galatasaray HDI Sigorta’yı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 mağlup etti. Vakıfbank 10 haftada 9. kez kazandı. Galatasaray ise 2. kez mağlup oldu. Hafta, Fenerbahçe Opet’in PTT’ye konuk olacağı maçla sona erecek.

İşte günün sonuçları:

Türk Hava Yolları 3-0 Aydın B.Şehir Bld. (25-23, 25-14, 25-17)

Beylikdüzü Vol. İht. 0-3 Beşiktaş (14-25, 18-25, 12-25)

Atlasglobal Yeşilyurt 1–3 Eczacıbaşı VitrA (21-25, 25-22, 16-25, 18-25)

VakıfBank 3-1 Galatasaray HDI Sigorta (24-26, 25-21, 25-23, 25-19) Usta gazeteci Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı Dün hayata gözlerini yuman Celal Demirbilek, TSYD'de yapılan anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İlgili Haberi Oku