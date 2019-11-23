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Dev derbide kazanan Vakıfbank | Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 10. hafta devam ediyor!
Voleybol

Dev derbide kazanan Vakıfbank | Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 10. hafta devam ediyor!

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Vakıfbank konuğu Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti ve 9. galibiyetini aldı.

23 Kasım 2019 23:37

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftası dört maçla devam etti. Haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkan maçta Vakıfbank, konuğu Galatasaray HDI Sigorta’yı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 mağlup etti. Vakıfbank 10 haftada 9. kez kazandı. Galatasaray ise 2. kez mağlup oldu. Hafta, Fenerbahçe Opet’in PTT’ye konuk olacağı maçla sona erecek.

İşte günün sonuçları:

Türk Hava Yolları 3-0 Aydın B.Şehir Bld. (25-23, 25-14, 25-17)

Beylikdüzü Vol. İht. 0-3 Beşiktaş (14-25, 18-25, 12-25)

Atlasglobal Yeşilyurt 1–3 Eczacıbaşı VitrA (21-25, 25-22, 16-25, 18-25)

VakıfBank 3-1 Galatasaray HDI Sigorta (24-26, 25-21, 25-23, 25-19) 20 Kasım 2019 Usta gazeteci Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı Dün hayata gözlerini yuman Celal Demirbilek, TSYD'de yapılan anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:37 | 23 Kasım 2019
Galatasaray HDI Sigorta vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Besiktas
12 6 21
5 Fenerbahçe
11 6 20
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