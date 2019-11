Derrick Williams’tan motivasyon mesajına teşekkür

Euroleague 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaştı. İyi bir performans ortaya koyan sarı lacivertli ekip, parkeden 88-72’lik üstünlükle ayrılmayı bildi.

Maç öncesinde Fenerbahçeli bir taraftarın takımın yıldızlarından Derrick Williams’a Twitter üzerinden gönderdiği bir mesaj dikkat çekti. “Williams abim bugün sendeyiz böyle bir smaç bekliyorum senden” diyerek Williams’ın Sacramento Kings döneminden bir samcını gif olarak paylaştı.

Maç sonrasında paylaşıma cevap veren Williams, “Ne yalan söyleyeyim, maç öncesinde bunu izledim ve maçta tekrarlamak istedim. Motivasyonun için teşekkürler!” şeklinde konuştu.

No lie I watched this pre game .. and I wanted to repeat it thank you for the motivation https://t.co/7dpRe0Mv83

— Derrick Williams (@DWXXIII) November 22, 2019