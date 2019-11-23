Derrick Williams’tan motivasyon mesajına teşekkür

Euroleague 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaştı. İyi bir performans ortaya koyan sarı lacivertli ekip, parkeden 88-72’lik üstünlükle ayrılmayı bildi.

Williams abim bugün sendeyiz böyle bir smaç bekliyorum senden @DWXXIII pic.twitter.com/eKfZwnnNA0 — Eray De Colo (@erayakcaay) November 22, 2019

Maç öncesinde Fenerbahçeli bir taraftarın takımın yıldızlarından Derrick Williams’a Twitter üzerinden gönderdiği bir mesaj dikkat çekti. “Williams abim bugün sendeyiz böyle bir smaç bekliyorum senden” diyerek Williams’ın Sacramento Kings döneminden bir samcını gif olarak paylaştı.

Maç sonrasında paylaşıma cevap veren Williams, “Ne yalan söyleyeyim, maç öncesinde bunu izledim ve maçta tekrarlamak istedim. Motivasyonun için teşekkürler!” şeklinde konuştu.

No lie I watched this pre game .. and I wanted to repeat it thank you for the motivation https://t.co/7dpRe0Mv83 — Derrick Williams (@DWXXIII) November 22, 2019

Fenerbahçe bu maç ile birlikte Euroleague’deki 10. maçında 3. galibiyetini elde etti. Obradovic’in öğrencileri sezonu kötü bir başlangıçtan yaptıktan sonra bir türlü beklenilen seviyeye ulaşamamış ve üst üste mağlubiyetler almıştı.

Üst üste tekrar eden başarılı sezonların ardından oyuncular bu zorlu süreçten çıkış yolu ararken, taraftarlar destekleri ile itici güç oluşturmaya çalışıyor.

ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko | Euroleague Fenerbahçe Beko, Euroleague`in 10. haftasında deplasmanda ASVEL`i 88-72 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Euroleague`in 10. haftasında 3. galibiyetini aldı. Zor günler geçiren ve toparlanmak isteyen Fenerbahçe, oynayacağı ilk 6 maçın 5`ini sahasında oynayacak. Temsilcimiz 11. maç gününde Khimki Moskova`yı ağırlayacak. İlgili Haberi Oku