Cenkli Everton, Norwich deplasmanında kayıplarda

Premier Lig’in 13. haftasında Everton, Norwich’e boyun eğdi. Milli golcümüz Cenk Tosun’un 90 dakika forma giydiği mücadeleden mavi-beyazlılar, 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk golü 54. dakikada Centwell’den geldi. Pukki’nin pasında topu ağlara gönderen Cantwell takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde Norwich, Dennis Srbeny golüyle durumu 2-0’a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Everton, 13 hafta sonunda 14 puanla ligde 15. sırada yer aldı. Norwich ise puanını 10’a çıkartarak 19. sırada kendine yer buldu.

Cenkli Everton, gelecek hafta bir diğer milli yıldızımız Çağlar Soyüncü’nün formasını giydiği Leicester City’e konuk olacak. Norwich ise evinde Arsenal’i konuk edecek.