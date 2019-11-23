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Cenkli Everton, Norwich deplasmanında kayıplarda
İngiltere Premier Lig

Cenkli Everton, Norwich deplasmanında kayıplarda

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton, Norwich deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

23 Kasım 2019 20:08

Premier Lig’in 13. haftasında Everton, Norwich’e boyun eğdi. Milli golcümüz Cenk Tosun’un 90 dakika forma giydiği mücadeleden mavi-beyazlılar, 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk golü 54. dakikada Centwell’den geldi. Pukki’nin pasında topu ağlara gönderen Cantwell takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde Norwich, Dennis Srbeny golüyle durumu 2-0’a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Everton, 13 hafta sonunda 14 puanla ligde 15. sırada yer aldı. Norwich ise puanını 10’a çıkartarak 19. sırada kendine yer buldu.

Cenkli Everton, gelecek hafta bir diğer milli yıldızımız Çağlar Soyüncü’nün formasını giydiği Leicester City’e konuk olacak. Norwich ise evinde Arsenal’i konuk edecek.

Son güncelleme 20:09 | 23 Kasım 2019
Cenk Tosun everton ingiltere norwich city premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Fenerbahçe
11 6 20
5 Alanyaspor
11 5 19
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