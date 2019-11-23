CANLI İZLE | Ankaragücü 0-3 Trabzonspor (İkinci yarı oynanıyor)

Ankaragücü Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan toplayan bordo mavililer zirve yarışında puan kaybı istemiyor. Milli aradan sonra lige konsantre olan Ünal Karaman’ın öğrencileri 13. hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak ve rakiplerinin gerisinde kalmamak için galibiyete kilitlendi.

iŞTE İLK 11’LER:

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Arda Akbulut, Ivanildo, Serkan, Ahmet Canbaz, Koray, Fıratcan, Cafer, Doğan, Avdijaj

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

MUSTAFA KAPLAN 6 AY SONRA YENİDEN…

Son 5 haftadır kazanamayan ve 9 puanla düşme hattına gerileyen Ankaragücü Metin Diyadin’in gönderilmesinin ardından 6 ay önce yollarını ayırdığı Mustafa Kaplan ile yeniden anlaştı. Seyircisi önünde 3 puanı alarak yeniden çıkış yakalamak isteyen Başkent ekibi Kaplan ile birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve 17.30’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

DANIEL STURRIDGE, KADRODA YOK

Takım kaptanı Jose Sosa kafilede yer alırken, sakatlıkları bulunan Daniel Sturridge, Filip Novak ve Abdurrahim Dursun kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bordo – mavililerin Ankaragücü kafilesi şu şekilde; Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth, Koray Kılınç

TRABZONSPOR’UN HEDEFİ İKİ MAÇ ALTI PUAN

Milli aranın ardından Trabzonspor’da gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik direktör Ünal Karaman, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda birçok eksiğin olduğu Ankaragücü mücadelesinin ardından da Galatasaray derbisini kazanmaları halinde Süper Lig’de çok avantajlı bir konuma geleceklerini kaydetti.

DEVRE ARASINA KADAR AVANTAJLI FİKSTÜR

Trabzonspor, Ankaragücü ve Galatasaray engellerini sorunsuz atlatabilirse devreye kadar olan bölümdeki 4 karşılaşmasını alt sıralardaki takımlarla oynayacak. Fırtına bu iki maçın ardından sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor (E), Konyaspor (D) ve Kayserispor (E) ile karşılaşacak.

Ünal Karaman, nispeten kolaylaşacak fikstürde fazla yara alacaklarını düşünmüyor. Başarılı çalıştırıcı bu sezon özellikle iç saha maçlarında kayıp istemiyor. Süper Lig’de her deplasmanın zor olduğunu belirten Karaman “Evimizde maçları kazanmalıyız. En fazla 2 beraberlik hakkımız var. Başarmalıyız” dedi.