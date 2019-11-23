SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Konya'da fırsatlar VAR ama...
Çağlar maçın adamı oldu, Leicester kazandı
İngiltere Premier Lig

Çağlar maçın adamı oldu, Leicester kazandı

İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Brighton deplasmanında sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü maçın oyuncusu seçildi.

23 Kasım 2019 21:32

İngiltere Premier Lig’de 13. hafta maçında Brighton & Hove Albion ile Leicester City karşı karşıya geldi. The American Express Stadı’nda oynanan maçta kazanan 2-0’lık skorla konuk ekip Leicester City oldu. Böylece Leicester üst üste 5. maçını kazandı.

Leicester City’ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Ayoze Perez ve 80. dakikada Jamie Vardy (penaltı) kaydetti.

Konuk ekip Leicester City’de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça 11’de başladı ve 90 dakika görev yaptı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü maçın oyuncusu seçildi.

Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 29’a yükseltti ve lider Liverpool’u 8 puan geriden takibini sürdürdü. Brighton & Hove Albion ise 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig’de gelecek hafta Brighton & Hove Albion, Liverpool’a konuk olacak. Leicester City, Everton’ı ağırlayacak.

Son güncelleme 21:32 | 23 Kasım 2019
Brighton & Hove Albion Çağlar Söyüncü ingiltere Leicester City premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Fenerbahçe
11 6 20
5 Alanyaspor
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 17:30
0
-
3
Trabzonspor
Konyaspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR