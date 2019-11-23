Çağlar maçın adamı oldu, Leicester kazandı

İngiltere Premier Lig’de 13. hafta maçında Brighton & Hove Albion ile Leicester City karşı karşıya geldi. The American Express Stadı’nda oynanan maçta kazanan 2-0’lık skorla konuk ekip Leicester City oldu. Böylece Leicester üst üste 5. maçını kazandı.

Leicester City’ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Ayoze Perez ve 80. dakikada Jamie Vardy (penaltı) kaydetti.

Konuk ekip Leicester City’de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça 11’de başladı ve 90 dakika görev yaptı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü maçın oyuncusu seçildi.

Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 29’a yükseltti ve lider Liverpool’u 8 puan geriden takibini sürdürdü. Brighton & Hove Albion ise 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig’de gelecek hafta Brighton & Hove Albion, Liverpool’a konuk olacak. Leicester City, Everton’ı ağırlayacak.