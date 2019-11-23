Burak Yılmaz’dan kendisine ‘Hırsız’ diye bağıran taraftarlara çiçek!

Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dünya maçın oynanacağı şehre giderken havalimanında taraftarlar ve Burak Yılmaz arasında ilginç anlar yaşandı.

Beşiktaş kafilesini havalimanında karşılayan taraftarlar, takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz’ı protesto etti. Deneyimli forvete “Hırsız” tezahüratı yapan siyah beyazlı taraftarlara Burak Yılmaz’dan çiçekli tepki geldi.

Herkesin taraftarlarla tartışacağını düşündüğü Burak Yılmaz, havalimanı içinde bir taraftarın kendisine verdiği çiçek demetini dışarıda kendisini protesto edenlere uzattı.

Burak Yılmaz bu hareketin ardından takım otobüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı.

İşte o anlar;