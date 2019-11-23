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Burak Yılmaz’dan kendisine ‘Hırsız’ diye bağıran taraftarlara çiçek!
Süper Lig

Burak Yılmaz’dan kendisine ‘Hırsız’ diye bağıran taraftarlara çiçek!

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi yaşandı. Dün Konya'ya giden kafileyi karşılayan taraftarlar Burak Yılmaz'a 'Hırsız' tezahüratı yaptı. Tecrübeli futbolcu kendisine tepki gösterenlere çiçek verdi.

23 Kasım 2019 16:48

Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dünya maçın oynanacağı şehre giderken havalimanında taraftarlar ve Burak Yılmaz arasında ilginç anlar yaşandı.

Beşiktaş kafilesini havalimanında karşılayan taraftarlar, takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz’ı protesto etti. Deneyimli forvete “Hırsız” tezahüratı yapan siyah beyazlı taraftarlara Burak Yılmaz’dan çiçekli tepki geldi.

Herkesin taraftarlarla tartışacağını düşündüğü Burak Yılmaz, havalimanı içinde bir taraftarın kendisine verdiği çiçek demetini dışarıda kendisini protesto edenlere uzattı.

Burak Yılmaz bu hareketin ardından takım otobüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı.

İşte o anlar;

Son güncelleme 16:48 | 23 Kasım 2019
beşiktaş burak yılmaz
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