Burak Yılmaz o anlar hakkında konuştu: ‘Ben taştan değilim…’

Beşiktaş’ın deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından 72’de maçın tek golünü atan Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, havaalanında kendisine “hırsız” diye bağıran taraftara çiçek vermesiyle gündeme geldiği anlar hakkında, “Ben de taştan değilim. İnsanım. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım, dik durmak gerekiyor. Karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim. Hedefimiz var, sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım” dedi. Burak Yılmaz`dan kendisine `Hırsız` diye bağıran taraftarlara çiçek! Süper Lig`in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş`ta Burak Yılmaz krizi yaşandı. Dün Konya`ya giden kafileyi karşılayan taraftarlar Burak Yılmaz`a `Hırsız` tezahüratı yaptı. Tecrübeli futbolcu kendisine tepki gösterenlere çiçek verdi. İlgili Haberi Oku

“Tepkiler oluyor ama biraz daha sağduyu isteyebilirim ama tüm taraftarın başımın üstünde yeri var” diyen deneyimli golcü maçı ise şöyle değerlendirdi: “Benim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden birinin dün kaybetmesinin ardından kazanıp, onların üstüne çıkmak istiyorduk. Kazandık ve istediğimizi aldık. Konyaspor iyi bir takım, iyi hocaları, iyi statları ve iyi taraftarları var.

Bir şeyleri tam olarak oturtamadık. Takım arkadaşlarımızla birbirimize alışamadık, oynadığımız oyuna alışamadık. Burada kimseyi suçlamıyorum. Formda olmadığınız dönemde 1-0, 1-0 kazanmak ileride işinize yarayacaktır. Şu anda çok güzel bir ortam var.” MAÇ SONUCU | İttifak Holding Konyaspor 0-1 Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig`de 12. hafta heyecanı devam etti. Mücadele seviyesi yüksek karşılaşmada Beşiktaş tek golle kazandı ve üst üste 4., son 6 maçta ise 5. galibiyetini elde etti. 72`de Burak Yılmaz`ın golüyle 1-0 kazanan Kartal, 21 puana çıktı. 13 puanda kalan ev sahibi Konyaspor`un ise üç puan hasreti 6 maça çıktı. İlgili Haberi Oku