Bayern Münih durmak bilmiyor!

Almanya Ligi’nde 12. hafta maçında Fortuna Düsseldorf ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Esprit Arena’da oynanan maçta kazanan 4-0’lık skorla Bayern Münih oldu.

Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Benjamin Pavard, 27. dakikada Corentin Tolisso, 34. dakikada Serge Gnabry ve 70. dakikada Philippe Coutinho kaydetti.

Fortuna Düsseldorf’ta milli futbolcumuz Kaan Ayhan 90 dakika forma giydi. Kenan Karaman ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Geçici teknik direktörü Hans-Dieter Flick ile yoluna devam eden Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 24’e yükseltti ve lider Mönchengladbach’ın Union Berlin’e yenilmesinin ardından farkı 1’e indirdi. Fortuna Düsseldorf 11 puanda kaldı.

Almanya Ligi’nde gelecek hafta Fortuna Düsseldorf, Hoffenheim’e konuk olacak. Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i ağırlayacak.