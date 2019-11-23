Barcelona ikinci yarı açıldı

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes’i 2-1 yendi.

La Liga’da lider konumda olan Barcelona, son sıradaki Leganes karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu. Karşılaşmada Leganes’in golünü 12. dakikada Faslı futbolcu Yusuf En Nesyri atarken, Barcelona’nın golleri ise Luis Suarez (Dk. 53) ve Arturo Vidal’den (Dk. 80) geldi.

Barcelona’da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 28’e yükseltirken, Leganes ise 6 puanda kaldı.