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Barcelona ikinci yarı açıldı
İspanya La Liga

Barcelona ikinci yarı açıldı

Lider Barcelona, Leganes deplasmanında ilk yarısını mağlup tamamladığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

23 Kasım 2019 17:07

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes’i 2-1 yendi.

La Liga’da lider konumda olan Barcelona, son sıradaki Leganes karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu. Karşılaşmada Leganes’in golünü 12. dakikada Faslı futbolcu Yusuf En Nesyri atarken, Barcelona’nın golleri ise Luis Suarez (Dk. 53) ve Arturo Vidal’den (Dk. 80) geldi.

Barcelona’da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 28’e yükseltirken, Leganes ise 6 puanda kaldı.

Son güncelleme 17:07 | 23 Kasım 2019
barcelona ispanya la liga Leganes
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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