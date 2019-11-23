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ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko | Euroleague
Euroleague

ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko | Euroleague

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda ASVEL'i 88-72 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Euroleague'in 10. haftasında 3. galibiyetini aldı. Zor günler geçiren ve toparlanmak isteyen Fenerbahçe, oynayacağı ilk 6 maçın 5'ini sahasında oynayacak. Temsilcimiz 11. maç gününde Khimki Moskova'yı ağırlayacak.

23 Kasım 2019 00:49

Euroleague’de normal sezonun 10. maç gününde Fenerbahçe Beko, deplasmanda ASVEL’le bir araya geldi. Sezona istediği girişi yapamayan ve zor günler geçiren sarı-lacivertliler parkeden 88-72’lik skorla ayrıldı ve 3. galibiyetini elde ederek rahat bir nefes aldı.

Maçı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe Beko’da Vladimir Stimac 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Stimac, 21 sayısının yanına 8 de ribaund ekledi. Ayrıca Derrick Williams ise 17 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

Ev sahibi ekipte de David Lighty 18 sayıya imza attı ve takımının en skoreri oldu ancak yenilgiyi önleyemedi. Zeljko Obradovic’in öğrencileri sezonun 11. haftasında 10 maçta 6 galibiyeti bulunan Khimki Moskova’ya konuk olacak. 22 Kasım 2019 AX Armani Exchange Milan: 76 - Anadolu Efes: 81 Euroleague`in 10. hafta mücadelesinde AX Armani Exchange Milan ile karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 81-76 kazanmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:53 | 23 Kasım 2019
Asvel euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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