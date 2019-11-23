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Arda Turan’dan çok konuşulan hareket! ‘Hayatın kuralı bu yeğen…’
Süper Lig

Arda Turan’dan çok konuşulan hareket! ‘Hayatın kuralı bu yeğen…’

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Arda Turan'ın takım arkadaşlarının gol sevinci sırasında açma germe hareketlerine devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.

23 Kasım 2019 12:22

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği mücadeleye Arda Turan damga vurdu.

Uzun yıllardır araları bozuk olan eski hocası Fatih Terim’in maç öncesi elini öpen ve buzları eriten Arda Turan’ın sosyal medyaya düşen bir görüntüsü olay oldu.

Türk Telekom Stadı’nda maça yedek kulübesinde başlayan Arda Turan, takımının 78.dakikada Fredrik Gulbrandsen ile öne geçtiği sırada kenarda ısınma hareketleri yapıyordu.

Golün ardından Başakşehirli futbolcular büyük bir sevinç yaşarken tüm gözler Arda Turan’ın üzerine çevrildi.

Başakşehir’i deplasmanda öne geçiren kritik gol sonrası tüm takım sevinirken Arda Turan’ın açma germe hareketlerine devam ettiği görüldü. Tribünden çekilen o kare sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu.

22 Kasım 2019 Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim`e sarıldı! Başakşehir`de yedekler arasında yer alan Arda Turan, maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim`in yanına gidip sarılıp, elini öptü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:24 | 23 Kasım 2019
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