Arda Turan’dan çok konuşulan hareket! ‘Hayatın kuralı bu yeğen…’

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği mücadeleye Arda Turan damga vurdu.

Uzun yıllardır araları bozuk olan eski hocası Fatih Terim’in maç öncesi elini öpen ve buzları eriten Arda Turan’ın sosyal medyaya düşen bir görüntüsü olay oldu.

Türk Telekom Stadı’nda maça yedek kulübesinde başlayan Arda Turan, takımının 78.dakikada Fredrik Gulbrandsen ile öne geçtiği sırada kenarda ısınma hareketleri yapıyordu.

Golün ardından Başakşehirli futbolcular büyük bir sevinç yaşarken tüm gözler Arda Turan’ın üzerine çevrildi.

Başakşehir’i deplasmanda öne geçiren kritik gol sonrası tüm takım sevinirken Arda Turan’ın açma germe hareketlerine devam ettiği görüldü. Tribünden çekilen o kare sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu.

Hayatın kuralı bu yeğen, ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda, ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafanı… @ArdaTuran pic.twitter.com/ziOiix4iQj — smtdnz10 (@smtdeniz10) November 22, 2019

Fatih hoca Arda’yı isterse bizimde gönlümüzün kapıları açık kalır. Büyük Kaptan Arda Turan dedik bir kere. Bence bütün taraftarlarimizin yüreğinde saklı bir Arda Turan sevgisi vardır. Son söz Fatih hocamızın tabi https://t.co/s8dIjjMidS — Aslı Demir (@asli__1905_) November 23, 2019

Galatasaray adına tek olumlu şey arda turan oldu pic.twitter.com/prSXN2c4cI — Fatih Durmaz (@Martin_Eden65) November 23, 2019

Başakşehir takımının oyuncusu arda turan, takımının golünde (galatasaray’a) ısınmaya devam ediyor. pic.twitter.com/yOvs48fikg — Beşiktaş Forces (@BesiktasForces) November 23, 2019

Daha gelmeden yaptığı iki hareket ile kendini affettirdi bile. Geldiği zaman en ufak bir kıvılcım ile, bir patlama ile bize çok şey katacaktır. Şüphesiz ligin en iyi, en kariyerli, en dolu futbolcusu ama maç temposunu kazanması lazım. Çok geç bile kaldık Arda Turan'ı almak için.. pic.twitter.com/wE7UDYQdGb — Wesley (@wesleyonfire) November 23, 2019

Başaksehir gol attığında Arda turan. Fatih Terimin dediği gibi ben gerçek bir galatasaraylı gördüm. Affedilmelimi yorumlarda belirtin.??!! pic.twitter.com/s5xeopRXaL — the.lemina (@AslanTarihi) November 23, 2019

Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim`e sarıldı! Başakşehir`de yedekler arasında yer alan Arda Turan, maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim`in yanına gidip sarılıp, elini öptü. İlgili Haberi Oku