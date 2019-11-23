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Antrenmandan kovulan Mario Balotelli için flaş Galatasaray iddiası!
Süper Lig

Antrenmandan kovulan Mario Balotelli için flaş Galatasaray iddiası!

İtalya Serie A takımlarından Bresica'da forma giyen Mario Balotelli için Ocak ayında Galatasaray'a geleceği iddiası ortaya atıldı. Son antrenmanda hocası Fabio Grosso tarafından antrenmandan kovulan ve Roma maçının kadrosuna alınmayan İtalyan forvetin Galatasaray ya da Brezilya ekibi Flamengo'yu tercih edebileceği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 23 Kasım 2019 16:02

Radamel Falcao ve Florin Andone’un sakatlıkları nedeniyle forvette zor günler geçiren Galatasaray’ın, İtalyan forvet Mario Balotelli ile temasta olduğu iddia edildi.

İtalya’da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fabio Grosso ile son antrenmanda tartışma yaşamış ve hocasının “Mario, çık git” diye bağırmasının ardından çalışma bitmeden sahadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Roma maçının kadrosuna da alınmayan deneyimli forvet için Galatasaray’ın devreye girdiği öne sürüldü. İtalya basınında yer alan haberlerde; ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı veren Balotelli ile Brezilya ekibi Flamengo’nun da ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan Çin ve ABD takımlarının da Balotelli’yi transfer etmek için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

Bu sezon Serie A’da 7 maça çıkan Balotelli 2 gol atabildi.

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Son güncelleme 16:04 | 23 Kasım 2019
Brescia flamengo galatasaray mario balotelli
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